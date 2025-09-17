 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Калугина Валентина Петровна

— Сегодня, 09:40
Моё знакомство с новым миром школы и домашнего задания, началось в далёком 2011 году.

Первым классным руководителем стала Калугина Валентина Петровна, которая провела наш класс за руку все 4 года начальной школы. Поддерживала, дарила заботу и понимание.

И вот, я выпустилась со своей родной школы № 17 в городе Костанай 3 года назад, и сама скоро стану учителем начальных классов. Я думаю, что на выбор будущей профессии, повлиял именно мой первый учитель. Спасибо Вам, Валентина Петровна, что всегда поддерживали и наставляли на трудном учебном пути.

С огромным уважением, ваша бывшая ученица Глазкова Алёна!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ



