Мы ученики 8 класса Дружбинской основной школы, Камыстинского района, Зайцев Матвей и Какора Николай, хотели бы через вас выразить благодарность своему классному руководителю и учителю русского языка и литературы Казаченко Галине Юрьевне.

Дорогая, Галина Юрьевна!

От всего сердца поздравляем Вас с Днём Учителя!

Мы хотим сказать Вам огромное спасибо за всё то, что Вы делаете для нас каждый день. Вы не только наш классный руководитель, но и наставник, который всегда поддерживает, помогает разобраться в трудностях и защищает в любых ситуациях. Благодаря Вашему вниманию и заботе мы чувствуем уверенность и знаем, что рядом есть человек, которому можно довериться.

Ваши уроки русского языка и литературы для нас — это не только знания, но и открытие богатства и красоты нашей речи. Вы умеете заинтересовать, увлечь и вдохновить, и это делает каждый урок особенным.

Вы — настоящий профессионал своего дела, человек, который вкладывает душу в свою работу и в нас, ваших учеников. Мы гордимся тем, что учимся у Вас, и благодарны за каждое доброе слово, за терпение и за мудрые советы.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и радости в каждом дне. Пусть Ваш труд всегда будет оценён по достоинству, а рядом будут люди, которые принесут Вам столько же тепла, сколько Вы дарите нам.

С уважением и благодарностью,

Ваши ученики, Зайцев Матвей и Какора Николай.

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

