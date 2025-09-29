Уважаемая Инна Владимировна, поздравляю Вас с Днём учителя!
В этот замечательный праздник хочу сказать Вам большое спасибо за всё, что Вы делаете для нас. Спасибо за Вашу доброту, терпение и заботу. Каждый день Вы встречаете нас с улыбкой, объясняете нам новые и сложные темы, помогаете, если что-то непонятно, и всегда поддерживаете.
С Вами учиться — интересно и весело. Мне очень нравится, как Вы проводите уроки — они бывают не только полезными, но и увлекательными. Я люблю, когда Вы рассказываете что-то новое, даёте задания, проводите игры или читаете нам книги. С Вами в классе всегда уютно, спокойно и радостно.
Вы — самый лучший учитель! Спасибо, что верите в нас, учите нас быть добрыми, честными и трудолюбивыми. Благодаря Вам наш класс очень дружный.
А также благодаря Вам я стараюсь учиться хорошо и становиться лучше каждый день. Я очень рада, что учусь у такого доброго и умного учителя.
Желаю Вам здоровья, счастья, радости, терпения и побольше улыбок! Пусть каждый день приносит Вам только хорошее настроение и радость от нашей учёбы!
С Уважением ученица 2 «Г» класса Жумабекова Амели Азаматовна
Школа – лицей №2
#письмоучителюнаалау
Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
Единую квитанцию на оплату коммуналки получат костанайцы
В школах Казахстана началась апробация новых учебников
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.