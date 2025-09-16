Дорогая Ольга Николаевна! В преддверии праздника День учителя хочу выразить благодарность за ваш труд, терпение, доброту. Вы первый учитель моего сына. Для нас, родителей первоклассников, очень важно, кто встретит ребёнка на пороге школьной жизни, и нам очень повезло, что первым учителем стали именно Вы.

С первых дней вы окружили детей заботой, теплом, создали атмосферу дружбы, поддержки, доверия. Как говорит профессор Татьяна Черниговская, маленьких детей должны учить только звезды-самые лучшие, самые яркие и талантливые педагоги, потому что именно от них зависит дальнейшая жизнь маленького человечка. Вы именно такой педагог. Когда на первом родительском собрании вы сказали: «Я буду любить ваших детей!» Я поняла, что мой сын в надёжных и мудрых руках. Желаем Вам крепкого здоровья, вдохновения, благодарных учеников, поддержки от родителей детей.

Пусть каждый ваш день будет наполнен счастьем, радостью, и осознанием того, что вы делаете великое дело-воспитываете будущее!

Гимназия им. М. Горького,классный руководитель 1 В класса- Киселева Ольга Николаевна

Письмо от мамы ученика 1 «В» класса Жусупов Шакир

