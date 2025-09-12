Дорогая Ольга Николаевна!
От всего сердца 4В класс и их родители благодарят Вас за те важные, добрые и незабываемые годы, что Вы провели с нашими детьми. С Вами началась их школьная жизнь — с первого звонка, первой буквы, первой победы. Вы не просто учили их читать, считать и писать, Вы вложили в них частичку своей души.
Спасибо Вам за терпение, за ласковое слово, за то, что каждый день встречали детей с улыбкой и любовью. Вы стали для них настоящим проводником в большой мир знаний, научили дружить, понимать друг друга, уважать, быть смелыми и добрыми.
Ваш вклад в становление каждого ребенка невозможно переоценить. Именно благодаря Вам они стали увереннее, взрослее, научились не сдаваться и верить в себя.
Теперь, когда начальная школа осталась позади, мы с благодарностью вспоминаем каждый день, проведённый с Вами. Спасибо, что были первой учительницей, доброй и внимательной, строгой, но справедливой. Спасибо за заботу, тепло и веру в каждого ученика.
С любовью и уважением —
выпускники 4В класса и их родители.
Гимназия им.М Горького.Киселёва Ольга Николаевна
