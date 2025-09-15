Евгения Петровна, спасибо вам большое за ваше терпение, понимание и труд. Благодаря вам я стала тем, кем являюсь. Именно вы начали нас учить, давать знания, с которыми мы останемся на всю жизнь. Вы положили начало нашему школьному пути.

Вы никогда не сдавались, умели объяснять новые темы, никогда не ругались, а говорили понятным языком. Даже на дистанционном обучении вы смогли нас обучить и дали первый звонок.

Вы прошли с нами большой путь — с первого по четвёртый класс. Последний звонок в начальной школе был незабываемым. Немного жаль, что вы больше не преподаёте у нас. Но я очень рада, что всё равно вижу вас в школе, могу поговорить и обнять вас. Ваши фразы, слова, уроки навсегда останутся в моём сердце. Вы — мой пример. Мой светлый и мудрый учитель, которого я всегда буду помнить. Спасибо вам за то, что были и остаётесь частью моей жизни.

Я знаю, что впереди меня ждёт долгий путь — непростой, но познавательный и интересный. Спасибо вам, что привили любовь к учёбе и учили никогда не сдаваться.

С любовью, уважением и благодарностью Вага Злата, ученица 6 класса Школы-гимназии г. Тобыл Костанайского района.

Полиция в Костанайской области перешла на усиленный режим несения службы В Костанайской области ведётся воздушный надзор! Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. В связи...

"Письмо учителю" - Пономарёва Татьяна Александровна Дорогая Пономарёва Татьяна Александровна! От всего нашего 9Б класса хотим сказать Вам огромное спасибо! Вы...