Евгения Петровна, спасибо вам большое за ваше терпение, понимание и труд. Благодаря вам я стала тем, кем являюсь. Именно вы начали нас учить, давать знания, с которыми мы останемся на всю жизнь. Вы положили начало нашему школьному пути.
Вы никогда не сдавались, умели объяснять новые темы, никогда не ругались, а говорили понятным языком. Даже на дистанционном обучении вы смогли нас обучить и дали первый звонок.
Вы прошли с нами большой путь — с первого по четвёртый класс. Последний звонок в начальной школе был незабываемым. Немного жаль, что вы больше не преподаёте у нас. Но я очень рада, что всё равно вижу вас в школе, могу поговорить и обнять вас. Ваши фразы, слова, уроки навсегда останутся в моём сердце. Вы — мой пример. Мой светлый и мудрый учитель, которого я всегда буду помнить. Спасибо вам за то, что были и остаётесь частью моей жизни.
Я знаю, что впереди меня ждёт долгий путь — непростой, но познавательный и интересный. Спасибо вам, что привили любовь к учёбе и учили никогда не сдаваться.
С любовью, уважением и благодарностью Вага Злата, ученица 6 класса Школы-гимназии г. Тобыл Костанайского района.
