Здравствуйте. Это наш учитель. И я с ней уже второй год. А учусь я в 22 школе, зовут ее Корнейко Виктория Евгеньевна хороший души человек. Знаете как она нас учит , что слово «не знаю» не будет существовать! Но она нас любит , и мы её! В первом классе, как сейчас помню , я стояла в углу , потом забыла и села за парту , но она напомнила у нее даже память хорошая. Но я ее люблю!

Хочу от всего класса поздравить нашу первую учительницу с наступающим праздником и пожелать ей крепких нервов ведь второй класс это почти что первый , просто уже мы знаем что такое звонок и как правильно писать читать и считать и все это заслуга нашего любимого учителя!

Пусть ваша жизнь будет яркой насыщенной как большой красивый букет цветов!

Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие.



