Здравствуйте. Это наш учитель. И я с ней уже второй год. А учусь я в 22 школе, зовут ее Корнейко Виктория Евгеньевна хороший души человек. Знаете как она нас учит , что слово «не знаю» не будет существовать! Но она нас любит , и мы её! В первом классе, как сейчас помню , я стояла в углу , потом забыла и села за парту , но она напомнила у нее даже память хорошая. Но я ее люблю!
Хочу от всего класса поздравить нашу первую учительницу с наступающим праздником и пожелать ей крепких нервов ведь второй класс это почти что первый , просто уже мы знаем что такое звонок и как правильно писать читать и считать и все это заслуга нашего любимого учителя!
Пусть ваша жизнь будет яркой насыщенной как большой красивый букет цветов!
Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.
Выпуск ТВ-новостей - 02.10.25
Выпуск ТВ-новостей - 01.10.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.