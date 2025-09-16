Дорогая Татьяна Николаевна! С Днём учителя!
От всей души хочется поблагодарить Вас за всё, что Вы делаете для наших детей. Вы- удивительный человек и настоящий Учитель с большой буквы. Ваша доброта, внимание и отзывчивость чувствуется в каждом дне, в каждом Вашем слове.
Вы не просто учите — Вы всегда искренне переживаете за каждого ребёнка, поддерживаете, направляете, верите в них. Вы умеете найти подход к любому, услышать, понять, помочь.
Спасибо Вам за терпение, за заботу, за свет, который Вы дарите своим ученикам каждый день. Это бесценно.
Желаем Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и радостных моментов. Пусть Ваша доброта возвращается к Вам вдвойне!
С уважением и искренней благодарностью,
[ученики 4 «Д» класса и их родители]
