Дорогая Краплина Елена Юрьевна!

Здравствуйте! Пишу Вам это письмо, потому что очень хотел поделиться своими мыслями, впечатлениями и поблагодарить Вас за всё, что Вы делаете для нас — Ваших учеников.

С самого начала учебного года я понял, что Вы — не просто учитель, а настоящий друг и помощник. Вы всегда приходите в класс с доброй улыбкой, поддерживаете нас, когда что-то не получается, и радуетесь вместе с нами, когда мы добиваемся успехов. Мне очень нравится, как Вы объясняете новый материал — понятно, интересно и весело. Даже самые сложные темы становятся легкими, когда Вы их рассказываете.

Мне особенно запомнились наши уроки окружающего мира и литературного чтения. Помню, как Вы рассказывали про животных севера — белых медведей, песцов, сов. Я тогда сразу же пошёл в библиотеку, чтобы взять книжку про Арктику.

Вы научили нас быть дружными, помогать друг другу, уважать мнение других и не бояться ошибаться. Ведь именно на ошибках мы учимся! Когда кто-то что-то делает не так, Вы не ругаетесь, а спокойно объясняете, как сделать лучше. Это очень важно, потому что мы тогда не боимся отвечать у доски и можем уверенно участвовать в уроке.

Мне очень нравится наш класс. Благодаря Вам у нас всегда порядок, уют и хорошее настроение. Мы часто участвуем в разных конкурсах, выставках, готовим поделки, рисуем и даже ставим сценки. Помните, как мы выступали на празднике осени? Я играл там ёжика, и все смеялись, когда я катил яблоко. А Вы так поддерживали нас за кулисами, что мы совсем не волновались.

А ещё спасибо за то, что Вы всегда готовы выслушать. Когда я однажды поссорился с другом, Вы помогли нам помириться и объяснили, как важно уметь прощать и понимать других людей. Благодаря Вам я стал добрее и внимательнее к другим.

Я очень рад, что учусь именно у Вас. Каждый день в школе приносит что-то новое и интересное. Вы учите нас не только читать, писать и считать, но и быть хорошими людьми. Это, наверное, самое главное. Я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, терпения, радости и побольше благодарных учеников. Надеюсь, что в будущем мы тоже сможем быть такими же умными, добрыми и справедливыми, как Вы.

Спасибо Вам за всё! С нетерпением жду следующего урока.

С уважением и благодарностью,

Ваш ученик,

Финк Артур

4 «Г»класса, общеобразовательная школа 22.

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы

"Письмо учителю" - Турсуналина Замзагуль Курмангалиевна Благодарственное письмо учителям начальных классов, Байкужаевой Жанне Нурлановне и Турсуналиной Замзагуль Курмангалиевне. От всего сердца...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...