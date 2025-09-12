Уважаемая Дарья Андреевна!

Поздравляю Вас с Днём! Это особенный момент — начало большого пути, полного открытий, достижений и вдохновения.

Хочу поблагодарить Вас за искреннюю вовлечённость, доброту и заботу, с которой Вы пришли в наш класс. Уже с первых дней заметно, насколько Вы стараетесь понять каждого ученика, найти подход и создать тёплую, доброжелательную атмосферу в классе. Это вызывает глубокое уважение.

Желаю Вам уверенности, терпения, радости от каждого успеха учеников и вдохновения в профессии. Пусть Ваша любовь к детям и делу с каждым годом только крепнет, а рядом будут поддержка, уважение и благодарность.

Спасибо, что выбрали быть Учителем!

С уважением,

Нұрымқызы Нұрай ученица 4 Г класса, КГУ «Средняя школа 23”

