«Письмо учителю» — Крицкая Любовь Ивановна

— Сегодня, 10:43
Наш любимый педагог по живописи, Крицкая Любовь Ивановна!

Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя!

Благодаря Вам дети открывают для себя удивительный мир красок и творчества, учатся видеть красоту в простых вещах и выражать её на холсте. Вы помогаете каждому поверить в свои силы, раскрываете таланты и вдохновляете на новые свершения.

Спасибо за Ваше терпение, внимание, доброту и любовь к детям. За то, что делитесь с ними своим мастерством и душевным теплом.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих успехов и благодарных учеников.
Пусть каждый Ваш день будет наполнен радостью, гармонией и светом, а рядом всегда будут признание, уважение и любовь.

С уважением и благодарностью,
Ваши ученики и родители 4 группы , академии Alaman Kostanay ИП «Аламан Али»

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО  фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ





