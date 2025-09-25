Наш любимый педагог по живописи, Крицкая Любовь Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя!
Благодаря Вам дети открывают для себя удивительный мир красок и творчества, учатся видеть красоту в простых вещах и выражать её на холсте. Вы помогаете каждому поверить в свои силы, раскрываете таланты и вдохновляете на новые свершения.
Спасибо за Ваше терпение, внимание, доброту и любовь к детям. За то, что делитесь с ними своим мастерством и душевным теплом.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих успехов и благодарных учеников.
Пусть каждый Ваш день будет наполнен радостью, гармонией и светом, а рядом всегда будут признание, уважение и любовь.
С уважением и благодарностью,
Ваши ученики и родители 4 группы , академии Alaman Kostanay ИП «Аламан Али»
