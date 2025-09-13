 Ya Metrika Fast
USD 540.84 EUR 634.46 RUB 6.43

«Письмо учителю» — Кривенко Алёна Александровна

— Сегодня, 19:03
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Кривенко Алёна Александровна

Хотим выразить слова огромной благодарности от учеников и родителей. Спасибо Вам, за Ваш труд. За то, что изо дня в день Вы каждому из своих учеников дарите частичку себя. Вы даете знания, делитесь своим опытом, уделяете свое внимание и, в конце концов, дарите частичку своего сердца. Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребенку, Ваше безграничное терпение и ответственность. Желаем Вам здоровья, удачи и благополучия!

учитель 3″Б» класса
Школа имени Абая

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и  в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм.  Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.