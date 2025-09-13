Хотим выразить слова огромной благодарности от учеников и родителей. Спасибо Вам, за Ваш труд. За то, что изо дня в день Вы каждому из своих учеников дарите частичку себя. Вы даете знания, делитесь своим опытом, уделяете свое внимание и, в конце концов, дарите частичку своего сердца. Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребенку, Ваше безграничное терпение и ответственность. Желаем Вам здоровья, удачи и благополучия!

учитель 3″Б» класса

Школа имени Абая

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

Почему долги начисляются даже за оплаченную коммуналку в Казахстане В правила предоставления коммунальных услуг внесли изменения, которые установили крайнюю дату оплаты квитанций. Если внести...

«Письмо учителю» - Нестерова Наталья Николаевна Самый лучший математик, самый добрый классный руководитель - Нестерова Наталья Николаевна! Мой дядя был в...

В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект...