Наша любимая учительница 4″А»класса,2ой школы-лицея — Кромина Эльвира Мудорисовна! Я от всей души благодарна вам за ваши знания, за советы и за воспитание моего ребёнка Соорбекова С.Т.
Вы научили не только читать и писать, а жить достойную жизнь, быть достойным человеком! Пусть в жизни вас окружают такие же люди светлые, мудрые, преданные, любящие и добрые как вы сами. Очень жаль, что мы с вами познакомились в конце вашей карьеры. Долгих вам лет, крепкого здоровья и счастливой жизни! Мы вас помним, любим и скучаем!
Спасибо за всё! От имени нашей семьи Соорбековых.
Акция ДО 1 октября. Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября.
"Письмо учителю" - Дюсенова Альфия, Ким Татьяна
Наличные под контролем. В Казахстане ужесточают правила выдачи денег
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.