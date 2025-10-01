Наша любимая учительница 4″А»класса,2ой школы-лицея — Кромина Эльвира Мудорисовна! Я от всей души благодарна вам за ваши знания, за советы и за воспитание моего ребёнка Соорбекова С.Т.

Вы научили не только читать и писать, а жить достойную жизнь, быть достойным человеком! Пусть в жизни вас окружают такие же люди светлые, мудрые, преданные, любящие и добрые как вы сами. Очень жаль, что мы с вами познакомились в конце вашей карьеры. Долгих вам лет, крепкого здоровья и счастливой жизни! Мы вас помним, любим и скучаем!

Спасибо за всё! От имени нашей семьи Соорбековых.

Акция ДО 1 октября. Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября.

