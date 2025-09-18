Вспоминая школьные годы на душе всегда становится тепло и уютно. Первый звонок, одноклассники, а главное тот самый Учитель, который встречает тебя каждое утро ласковым взглядом, добрым словом.
Моим учителем с 5 по 9 класс в гимназии им. Горького была Кудебаева Асем Рахановна. Именно благодаря ей наш класс был очень дружным и сплоченным.
Уроки казахского языка всегда проходили необычно и интересно. Мы пели казахские песни, играли сценки из «Алдара Косе», знакомились с Абаем.
Наш кабинет был оформлен в национальном стиле, стояла большая юрта в центре которой был «ажекин» сундук, аккуратно сложенные учителем корпешки и казахский круглый стол.
Хочу сказать спасибо своему учителю за то, что с теплом могу вспомнить школу и наш класс. Вы были для нас наставником в меру строгим, но справедливым. Научили нас быть честными и отзывчивыми. Я помню Ваши слова: « Главное будь Человеком».
Мне кажется для каждого учителя самая лучшая награда — услышать через года от повзрослевших учеников «Спасибо!»
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
