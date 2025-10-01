Дорогая Наталья Петровна!
Сегодня, в День учителя, мы, Ваши ученики 8 «Г»класса, говорим Вам огромное спасибо!
Спасибо за знания и мудрость, за доброту и терпение, за то, что каждый день дарите нам частичку своего сердца.
Вы для нас не просто классный руководитель — Вы наш наставник, друг и пример для подражания!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и только радостных событий в жизни! Пусть каждый день приносит гордость за нас — Ваших учеников!
С любовью и уважением, 8 «Г»класс! Гимназия им. М.Горького Автор: Ученики 8 «Г» класса.
