Дорогая Наталья Петровна!

Сегодня, в День учителя, мы, Ваши ученики 8 «Г»класса, говорим Вам огромное спасибо!

Спасибо за знания и мудрость, за доброту и терпение, за то, что каждый день дарите нам частичку своего сердца.

Вы для нас не просто классный руководитель — Вы наш наставник, друг и пример для подражания!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и только радостных событий в жизни! Пусть каждый день приносит гордость за нас — Ваших учеников!

С любовью и уважением, 8 «Г»класс! Гимназия им. М.Горького Автор: Ученики 8 «Г» класса.

Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября.

