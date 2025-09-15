Я миновала седьмой десяток, но часто вспоминаю с теплотой своих учителей. В моем детстве в сёлах школы были с восьмилетним образованием, кто хотел окончить 10 классов ездили учиться в райцентр. Там при школе был интернат для проживания 6 дней в неделю и столовая. У нас был один выходной день — воскресенье. Я 9 и 10 классы училась в Камышнинской средней школе, жила в интернате с 12 девушками в одной комнате. Зимой, когда заметало дороги, были сильные морозы мы оставались на воскресенье в интернате. Наши учителя Ракшевский Леонид Евгеньевич учитель литературы и русского языка, учитель физики Жердецкая Валентина Ивановна хорошо понимали как нам в такие дни хочется домой. Жердецкая В. И. жила в маленькой квартире и она нас приглашала к себе домой. Мальчики брали гитары, а мы девочки, у кого были деньги, покупали банки сгущённого молока и булку хлеба и так шли к ней домой. У нее дома расположившись на полу пели вместе с ней песни под гитару, играли в игры, рассказывали смешные истории, при этом кушали хлеб макая в банки со сгущёнкой и запивали чаем. После 3-4 часов общения довольные возвращались в интернат.
Особую теплоту дарил нам Ракшевский Леонид Евгеньевич. Он проводил интересные уроки литературы. Не помню чтобы кто-то прогуливал его уроки. Кроме всего он учил нас этикету. В начале урока показывал как пользоваться вилкой и ножом, как правильно сидеть за столом, как пользоваться салфетками. Мальчиков учил открывать двери и пропускать дам вперёд и многим другим этикетам светского общества. Иногда он мне говорил: Мария Петровна (его супруга) печет пироги, бери подружку приходи на чай. В доме у них я чувствовала себя как своя. Прекрасные преподаватели, лучшие в своей профессии они не только учили по учебной программе, но давали уроки добра, общения. Ученики настолько уважали учителей что стыдились не подготовленными идти на урок.
С уважением хочу вспомнить ещё учителя химии Лукманову Изиду Алексеевну.
Математику понять и полюбить научила Новикова Просковья Николаевна. Она окончила 10 классов и учительские курсы, но как она владела цифрами, формулами! Она могла донести до ученика сухие цифры и скучные формулы так, что у детей появлялся интерес к предмету. По сегодняшний день математика для меня любимый школьный предмет.
От учителя во многом зависит отношение ученика к предмету. И в эти предпраздничные дни желаю всем педогогам благодарных через многие лет учеников. Надеюсь это письмо прочитают внуки и правнуки моих учителей и будут гордиться за своих бабушек и дедушку.
С уважением Тургайбаева Ултай Найзабековна.
