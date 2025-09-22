Учитель, который стал опорой и поддержкой
«Настоящий учитель не только учит, но и помогает верить в себя»
Когда наши дети перешли в пятый класс , для них начался новый, непростой этап. В это время рядом с ними оказалась Галина Иосифовна — классный руководитель, которая встретила ребят с добротой, вниманием и искренней заботой.
И сегодня, когда дети уже учатся в шестом классе, Вы продолжаете быть для них поддержкой и опорой
С первых дней Вы сумели создать атмосферу доверия, поддержки и уважения. Вы не только помогаете детям в учёбе, но и учите их дружить, быть открытыми, чуткими и сплочёнными. Мы видим, как сильно Вы переживаете за каждого ребёнка, радуетесь их успехам и вдохновляете на новые свершения.
Ваша жизнерадостность делает школьные будни светлыми и тёплыми, а внимание и чуткость помогают каждому ученику чувствовать себя важным и нужным.
От имени детей:
«Галина Иосифовна, спасибо за то, что Вы всегда рядом с нами, что верите в нас и заботитесь о нас. Мы Вас очень любим и гордимся тем, что именно Вы наш классный руководитель!»
Учитель с большой буквы — это человек, который щедро делится не только знаниями, но и сердцем. Для нас счастье, что именно такой педагог ведёт наших детей вперёд.
С уважением и благодарностью,
родители и ученики 6-го «В» класса гимназии имени А.М. Горького.
