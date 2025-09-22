Учитель, который стал опорой и поддержкой

«Настоящий учитель не только учит, но и помогает верить в себя»

Когда наши дети перешли в пятый класс , для них начался новый, непростой этап. В это время рядом с ними оказалась Галина Иосифовна — классный руководитель, которая встретила ребят с добротой, вниманием и искренней заботой.

И сегодня, когда дети уже учатся в шестом классе, Вы продолжаете быть для них поддержкой и опорой

С первых дней Вы сумели создать атмосферу доверия, поддержки и уважения. Вы не только помогаете детям в учёбе, но и учите их дружить, быть открытыми, чуткими и сплочёнными. Мы видим, как сильно Вы переживаете за каждого ребёнка, радуетесь их успехам и вдохновляете на новые свершения.

Ваша жизнерадостность делает школьные будни светлыми и тёплыми, а внимание и чуткость помогают каждому ученику чувствовать себя важным и нужным.

От имени детей:

«Галина Иосифовна, спасибо за то, что Вы всегда рядом с нами, что верите в нас и заботитесь о нас. Мы Вас очень любим и гордимся тем, что именно Вы наш классный руководитель!»

Учитель с большой буквы — это человек, который щедро делится не только знаниями, но и сердцем. Для нас счастье, что именно такой педагог ведёт наших детей вперёд.

С уважением и благодарностью,

родители и ученики 6-го «В» класса гимназии имени А.М. Горького.

"Письмо учителю" - Дубинина Диана Утегеновна Учителю русского языка и литературы! Дорогая Дубинина Диана Утегеновна! От всей нашей семьи хотим сказать...

Где отключат воду, сообщили в "Костанай-су" Об отключении воды предупредили костанайцев. Информацию распространила пресс-служба "Костанай-Су". В связи с переподключением новых водопроводных...