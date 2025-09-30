Нашему классному руководителю Магамедовой Елене Павловне.
Дорогая Елена Павловна!
Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником!
Говорят, что быть учителем — это настоящее призвание. И, глядя на Вас, понимаешь, что это именно так. Вы замечательный педагог, и дети с удовольствием посещают Ваши уроки, потому что они всегда интересны и понятны.
Вы стали для ребят не просто наставником, а другом и старшим товарищем. Дети доверяют Вам, а это бесценно. Спасибо за то, что помогаете не только учиться, но и строить дружеские и тёплые отношения.
Желаем Вам здоровья, счастья, уважения и благодарности учеников и родителей, вдохновения и радости в каждом дне!
С уважением родители и ученики 8 В класса Гимназии имени М. Горького
Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
