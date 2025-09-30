Нашему классному руководителю Магамедовой Елене Павловне.

Дорогая Елена Павловна!

Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником!

Говорят, что быть учителем — это настоящее призвание. И, глядя на Вас, понимаешь, что это именно так. Вы замечательный педагог, и дети с удовольствием посещают Ваши уроки, потому что они всегда интересны и понятны.

Вы стали для ребят не просто наставником, а другом и старшим товарищем. Дети доверяют Вам, а это бесценно. Спасибо за то, что помогаете не только учиться, но и строить дружеские и тёплые отношения.

Желаем Вам здоровья, счастья, уважения и благодарности учеников и родителей, вдохновения и радости в каждом дне!

С уважением родители и ученики 8 В класса Гимназии имени М. Горького

