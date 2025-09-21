Хотела поблагодарить своего учителя начальных классов Майжак Светлану Анатольевну.

Прошло более двадцати пяти лет с тех пор, как мы стояли у школьной парты, слушая Ваши уроки, боясь ошибиться, но вдохновлённо мечтая. Сегодня, оглядываясь назад, мы хотим сказать Вам слова благодарности, которые невозможно было выразить тогда в полной мере. Искренне благодарна Вам за ваш труд и терпение, которое вы в меня вложили.

Вы дали нам гораздо больше, чем просто знания — вы научили верить в себя, ставить цели и идти к ним, не бояться сложного и не сдаваться перед трудностями. Ваше терпение, доброта и внимание к каждому из нас оставили глубокий след в сердцах.

Спасибо Вам, Светлана Анатольевна, за искренний интерес к тому, чтобы мы поняли, а не просто запомнили. За поддержку, когда не получалось сразу, и за радость от первых побед, когда понимание приходило. Спасибо за все внеклассные мероприятия, которые Вы провели вместе с нами. За выпускной. Благодаря этому школьные годы вспоминаются с теплотой и любовью..

Здоровья Вам, энергии, вдохновения и пусть каждый новый день приносит признание и радость. Увидев бы вас сейчас лично, я бы искренне сказала бы спасибо за всё.💐

С огромной благодарностью,

Ваша выпускница Алёна Свириденко (выпуск 2004 года 4 «В»)

"Письмо учителю"- Бачановский Данил Сергеевич Данил Сергеевич поздравляем с Днем учителя! Учитель — это мудрец, психолог и наставник. Ваш труд...