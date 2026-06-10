Рост зарплат уже не спасает: в Казахстане готовят новый план повышения доходов





Министерство национальной экономики подготовило проект комплексного плана по повышению реальных доходов населения на ближайшие четыре года. Документ был представлен на заседании экспертного совета при ведомстве, сообщает lsm.kz

План включает 58 мероприятий

Проект предусматривает 58 мероприятий по шести ключевым направлениям. Среди них — повышение заработной платы, создание качественных рабочих мест, развитие человеческого капитала, рост занятости, снижение инфляции, налоговые и социальные меры, а также сокращение долговой нагрузки населения.

Подробности инициатив пока не раскрываются. В министерстве отмечают, что план разработан на основе исследования Института экономических исследований, посвященного взаимосвязи между ростом экономики и доходами граждан.

Эксперты предлагают делать ставку на производительность труда

Председатель правления Института экономических исследований Биржан Баткеев отметил, что для повышения благосостояния населения необходимо усиливать механизмы, через которые экономический рост влияет на доходы граждан.

По его словам, ключевыми направлениями должны стать создание качественных рабочих мест, повышение производительности труда и рост заработных плат. Особое внимание предлагается уделить отраслям с высоким уровнем занятости и потенциалом для дальнейшего роста производительности.

Внешние факторы продолжают влиять на доходы

Участники заседания отметили, что на уровень доходов населения оказывают влияние не только внутренние процессы, но и внешние экономические факторы.

Экономист Жаксыбек Кулекеев среди основных рисков назвал торговые противоречия в мировой экономике, геополитическую нестабильность, ограничения экспортной логистики и замедление экономической активности у ключевых торговых партнеров Казахстана.

Зарплаты должны расти вместе с производительностью

Член совета директоров Teniz Capital Investment Banking Галим Хусаинов подчеркнул необходимость технологической модернизации экономики и повышения производительности труда.

По его словам, доля фонда оплаты труда в структуре ВВП Казахстана составляет около 32%, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 50–60%. Он отметил, что простое повышение зарплат без роста производительности может привести к усилению инфляции.

В числе необходимых мер эксперт назвал развитие агломераций, внедрение искусственного интеллекта, технологическое обновление предприятий и расширение финансирования реального сектора экономики.

Что говорят в Миннацэкономики

Подводя итоги обсуждения, министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что предложения экспертов будут учтены при доработке документа.

Он подчеркнул, что повышение благосостояния граждан невозможно обеспечить исключительно за счет увеличения заработных плат. Для этого необходимы устойчивый экономический рост, развитие производства, повышение производительности труда и расширение возможностей для занятости населения.

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