«Письмо учителю» — Максютова Салтанат Казихановна

— Сегодня, 12:36
Уважаемая Салтанат Казихановна, хочу выразить Вам слова благодарности от своего имени!Спасибо большое Вам, что, на протяжении многих лет вы являетесь не только педагогом но и добрым человеком, умеющий сострадать многодетным, малоимущим семьям школы-гимназии им.Султана Баймагамбетова!

Благодарю Вас, что Вы всегда моей семье оказываете помощь!Спасибо Вам, что когда-то приняли моих детей в лучшую школу в селе Аулиеколь!

Дай Аллах Вам здоровья, благополучия в Вашей семье, Вдохновения Вам, сил и энергии в Вашей нелёгкой профессиональной деятельности!

С уважением и благодарностью родительница учеников школы-гимназии.им.Султана Баймагамбетова.с.Аулиеколь.

Ясунскене Мария.

