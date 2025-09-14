Уважаемая Салтанат Казихановна, хочу выразить Вам слова благодарности от своего имени!Спасибо большое Вам, что, на протяжении многих лет вы являетесь не только педагогом но и добрым человеком, умеющий сострадать многодетным, малоимущим семьям школы-гимназии им.Султана Баймагамбетова!
Благодарю Вас, что Вы всегда моей семье оказываете помощь!Спасибо Вам, что когда-то приняли моих детей в лучшую школу в селе Аулиеколь!
Дай Аллах Вам здоровья, благополучия в Вашей семье, Вдохновения Вам, сил и энергии в Вашей нелёгкой профессиональной деятельности!
С уважением и благодарностью родительница учеников школы-гимназии.им.Султана Баймагамбетова.с.Аулиеколь.
Ясунскене Мария.
