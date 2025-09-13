Уважаемая Марина Николаевна Чугаева!

От всего сердца хочу сказать Вам спасибо за Ваш труд, внимание и доброту. Мне очень повезло, что именно Вы являетесь моим классным руководителем. Каждый день рядом с Вами мы учимся не только школьным предметам, но и важным человеческим качествам: уважению, ответственности, дружбе и взаимопомощи.

Вы всегда поддерживаете нас, подсказываете, как поступить правильно, и радуетесь нашим успехам. Благодаря Вам в нашем классе царит уют, доброжелательная атмосфера и желание учиться. Я искренне благодарю Вас за то, что Вы вкладываете в нас свою душу и сердце.

Спасибо Вам, моя любимая учительница, за терпение, заботу и внимание к каждому ученику!

С уважением и благодарностью,

ученица 3 «В» класса

КГУ «Гимназия №18»

Жанулина Аниса

