Уважаемая Марина Николаевна Чугаева!
От всего сердца хочу сказать Вам спасибо за Ваш труд, внимание и доброту. Мне очень повезло, что именно Вы являетесь моим классным руководителем. Каждый день рядом с Вами мы учимся не только школьным предметам, но и важным человеческим качествам: уважению, ответственности, дружбе и взаимопомощи.
Вы всегда поддерживаете нас, подсказываете, как поступить правильно, и радуетесь нашим успехам. Благодаря Вам в нашем классе царит уют, доброжелательная атмосфера и желание учиться. Я искренне благодарю Вас за то, что Вы вкладываете в нас свою душу и сердце.
Спасибо Вам, моя любимая учительница, за терпение, заботу и внимание к каждому ученику!
С уважением и благодарностью,
ученица 3 «В» класса
КГУ «Гимназия №18»
Жанулина Аниса
