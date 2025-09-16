Мой первый учитель из начального звена школы. Я навсегда запомню её как самую добрую и лучшею учительницу в своей жизнь, поэтому хочу выразить свою благодарность для неё.

Светлана Викторовна, я хочу искренне поблагодарить вас за всё, что вы сделали для меня. Ваш труд, терпение и забота оставили глубокий след в моей жизни. Благодаря вам я не только получила знания, но и научилась думать, понимать, искать и верить в свои силы.

Вы всегда умели вдохновлять и поддерживать, даже тогда, когда было трудно. Ваш пример – это то, на что хочется равняться. Я с благодарностью вспоминаю ваши уроки, искренние беседы и ту атмосферу которую вы создавали в классе.

Спасибо вам за ваш профессионализм, доброту и искреннюю преданность своему делу. Вы – учитель с большой буквы, и я очень рада что мне посчастливилось учиться именно у вас.

Сейчас я – ученица 7Б класса. К сожалению, наш класс из начальной школы был расформирован. И даже сейчас у меня есть отличные одноклассники и прекрасный классный руководитель. Но я всегда буду помнить вас, Светлана Викторовна…

С теплом и благодарностью, Юрченко Арина.

#письмоучителюнаалау

Мельникова Светлана Викторовна.

ФИО автора письма: Юрченко Арина Артёмовна.

Учебное заведение: Школа — лицей №2

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы

"Письмо учителя" - Воробьёва Елена Геннадьевна Уважаемая Воробьёва Елена Геннадьевна, поздравляем Вас с Днём учителя! Наша история знакомства с начальной школой...

"Письмо учителю"- Турганова Ляйла Амангельдыевна Моя первая любимая учительница - Турганова Ляйла Амангельдыевна! С огромным уважением я могу писать о...