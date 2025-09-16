Своё признание и восхищение хочу выразить Миничкиной Светлане Борисовне, любимому преподавателю по вокалу, учителю с большой буквы! С 5 лет и по сей день, а в этом году мой ребенок пошел уже в 3 класс общеобразовательной школы занимается дочь Калибек Султана у талантливого и любимого педагога, которая привила ей любовь к такому прекрасному искусству, как МУЗЫКА!

Моя дочь принимает участие на различных школьных, городских мероприятиях, она победительница городских и международных вокальных конкурсов, является лауреатом 1 и 2 степени!

В преддверии праздника Дня учителя, мы с мужем хотим поздравить нашего любимого педагога, выразить ей своё восхищение уважение и благодарность за Ваш труд, вдохновение и любовь к такой благородной профессии как Учитель! От души хотим пожелать постоянной удачи в творчестве, продолжать вдохновлять нас и всех своих учеников ещё долго, дарить свои знания детям! Пускай все Ваши мечты осуществятся а жизнь будет как самая добрая, гармоничная мелодия.

С праздником, большого счастья Вам!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ



"Письмо учителю" - Молдабаева Камила Сакеновна Дорогая Камила Сакеновна! От всего сердца поздравляю Вас с Днём учителя! Спасибо за Ваш труд,... "Письмо учителю" - Ковтун Татьяна Николаевна Дорогая Татьяна Николаевна! С Днём учителя! От всей души хочется поблагодарить Вас за всё, что... "Письмо учителю" - Бексултанова Зарина Серикбаевна Выражаем искреннюю благодарность учителю Бексултановой Зарине Серикбаевне школы № 1 г.Тобыл Костанайского района Костанайской области, ...