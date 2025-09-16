 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Миничкина Светлана Борисовна

— Сегодня, 16:57
Своё признание и восхищение хочу выразить Миничкиной Светлане Борисовне, любимому преподавателю  по вокалу, учителю с большой буквы! С 5 лет и по сей день, а в этом году мой ребенок пошел уже в 3 класс общеобразовательной школы занимается дочь Калибек Султана  у талантливого и любимого педагога, которая привила ей любовь к такому прекрасному искусству, как МУЗЫКА!

Моя дочь принимает участие  на различных школьных, городских мероприятиях, она победительница городских и международных вокальных конкурсов, является лауреатом 1 и 2 степени!

В преддверии праздника Дня учителя, мы с мужем хотим поздравить нашего любимого педагога, выразить ей своё восхищение уважение и благодарность за Ваш труд, вдохновение и любовь к  такой благородной профессии как Учитель! От души хотим пожелать постоянной  удачи в творчестве, продолжать вдохновлять нас и всех своих учеников ещё долго, дарить свои знания детям! Пускай все Ваши мечты осуществятся а жизнь будет как самая добрая, гармоничная мелодия.

С праздником, большого счастья Вам!

