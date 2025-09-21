 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Миничкина Светлана Борисовна

— Сегодня, 10:39
Эти теплые слова я хочу адресовать моему любимому педагогу и творческому учителю по вокалу, руководителю студии эстрадного вокала «Солнышко» Миничкина Светлане Борисовне школа лицей № 2.

Дорогая Светлана Борисовна! От всей души спешу поздравить Вас с Днём учителя! Спасибо Вам за свет, вдохновение и волшебство, которое Вы дарите на каждом уроке.

Благодаря Вам я полюбила музыку ещё больше и научилась слышать, чувствовать и выражать себя через вокальные занятия. Вы — не просто педагог, Вы — наставник, который умеет поддержать, вдохновить и вселить уверенность. С Вами хочется расти, пробовать и верить в свои силы! Благодаря Вам я уверенно выступаю на школьных мероприятиях, я уже лауреат 2 степени Международного вокального конкурса «Ты, Звезда!»

В дальнейшем, я верю, буду радовать зрителей и Вас своими успехами и дальше. Желаю Вам здоровья, радости, творческого вдохновения, благодарных учеников, по больше ярких побед в вокальных и хоровых конкурсах и дольше радовать нас своими замечательными, позитивными уроками! Пусть каждый Ваш день будет наполнен гармонией и теплом!

С любовью и уважением ваша ученица Коломиец Анна из 7 класса.
