В этот замечательный осенний день хочется сказать самые тёплые слова благодарности нашему любимому педагогу по вокалу — Светлане Борисовне!
С первого класса я занимаюсь у Вас, и всё это время Вы помогаете мне открывать удивительный мир музыки. Благодаря Вам я научилась, слышать и чувствовать музыку, работать в коллективе и верить в свои силы.
Вы — настоящий профессионал, учитель с добрым сердцем. Под Вашим руководством наш хор с гордостью представляет школу на различных концертах и городских мероприятиях. А в этом году у вокальной студии — юбилей, 12 лет! Это 12 лет творчества, упорного труда, вдохновения и ярких достижений.
Спасибо Вам за терпение, внимание, заботу и преданность своему делу. Желаю Вам крепкого здоровья, радости, новых творческих успехов и благодарных учеников!
С уважением и благодарностью, ученица 4 «А» класса школы-лицея № 2 Костаная, Мейрамхан Дария
