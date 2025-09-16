В этот замечательный осенний день хочется сказать самые тёплые слова благодарности нашему любимому педагогу по вокалу — Светлане Борисовне!

С первого класса я занимаюсь у Вас, и всё это время Вы помогаете мне открывать удивительный мир музыки. Благодаря Вам я научилась, слышать и чувствовать музыку, работать в коллективе и верить в свои силы.

Вы — настоящий профессионал, учитель с добрым сердцем. Под Вашим руководством наш хор с гордостью представляет школу на различных концертах и городских мероприятиях. А в этом году у вокальной студии — юбилей, 12 лет! Это 12 лет творчества, упорного труда, вдохновения и ярких достижений.

Спасибо Вам за терпение, внимание, заботу и преданность своему делу. Желаю Вам крепкого здоровья, радости, новых творческих успехов и благодарных учеников!

С уважением и благодарностью, ученица 4 «А» класса школы-лицея № 2 Костаная, Мейрамхан Дария

Запретить движение электросамокатов по тротуарам предлагают в Казахстане С начала 2025 года в Казахстане пресечено порядка 29 тысяч нарушений правил дорожного движения электросамокатами,...

"Письмо учителю" - Киселева Ольга Николаевна Дорогая Ольга Николаевна! В преддверии праздника День учителя хочу выразить благодарность за ваш труд, терпение,...

"Письмо учителю" - Сергазина Алия Айтуаровна Дорогая Сергазина Алия Айтуаровна! От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя! Мы благодарны Вам...