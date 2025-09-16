Дорогая Камила Сакеновна!
От всего сердца поздравляю Вас с Днём учителя!
Спасибо за Ваш труд, заботу и терпение. Каждый день Вы открываете нам новые знания, учите дружить, помогать друг другу и верить в себя. Мне очень повезло, что именно Вы стали моим первым учителем.
Я знаю, что быть учителем — это нелёгкая работа. Нужно готовиться к урокам, проверять тетради, заботиться о каждом ученике. Но Вы всё это делаете с добротой и улыбкой, и благодаря этому в классе всегда приятно учиться.
Мне нравятся Ваши уроки, потому что с Вами интересно и понятно. Даже когда что-то кажется трудным, Вы находите способ объяснить так, что становится легко. Благодаря Вам я полюбил учёбу и хочу узнавать всё больше.
В этот праздничный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и радости. Пусть у Вас будет много поводов для улыбок, пусть сбываются все мечты, а рядом всегда будут благодарные ученики.
Спасибо Вам за всё, что Вы делаете для нас!
С уважением и благодарностью, Ваш ученик 3 «А» класса ОШ №17 Савин Савва
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
