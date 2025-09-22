Моё письмо будет посвящено учителю, который, к сожалению, уже не сможет его прочесть…

Но я рада, что о своей любви и уважении к ней, я успела ей сказать.

Мой учитель – Мордач Татьяна Николаева – стала для меня примером, вдохновителем, человеком, который любил и умел работать с детьми, который мог разглядеть в ребёнке его сильные стороны, обратить его неуёмную энергию – в нужное русло.

На дворе 1 сентября 1998 года.

Я иду в пятый класс. Моим первым учителем была женщина опытная, достаточно строгая и требовательная. Родители были довольны её работой и теми знаниями, которые она в нас вложила, и конечно, переживали от неизвестности, кто же станет нашим классным руководителем в старшей школе.

Итак, в большом дворе нашей 16 школы, царила праздничная суета. Ежегодная общая линейка первого сентября, была обязательной и важной частью для всех учеников нашей школы без исключения. Так начинался новый учебный год. Кто-то из учителей уже приветствовал своих ребят, кто-то потерялся и отчаянно пытался найти свой класс, на сцене шли последние приготовления к праздничной линейке.

Мы, только-только, пятиклашки встретились с ребятами из нашего класса, и появилось некоторое спокойствие, ведь многие перешли в этот класс из начальной школы. За нами стоят переживающие родители. Слышу диалог:

— « А кто у наших-то учительница?»

— «Да, говорят, молоденькая совсем. Только устроилась в нашу школу…»

Ждём. Вдруг появляется наша учительница. Молоденькая, хрупкая девушка в очень красивом жёлтом костюме. Увидев ее, я обрадовалась. Мне она показалась самой красивой из всех учителей. На протяжении семи лет Татьяна Николаевна учила нас русскому языку и литературе. Но главное, она учила нас думать, учила быть понимающими, учила нас быть такими, какие мы есть. Глядя на аккуратные тетради-конспекты Татьяны Николаевны – нам, детям, тоже хотелось быть аккуратными. Такого разнообразия красивых общих тетрадей как сейчас, тогда не было. Но самую простую и невзрачную общую тетрадь Татьяны Николаевны, всегда украшала какая-то потрясающе красивая открытка, приклеенная на титульный лист. А сама тетрадь была заполнена ровным, красивым почерком. Книги, которыми пользовалась Татьяна Николаевна, всегда были с историей. Пожелтевшие страницы, потёртые уголки обложки привлекали наши взоры. В них всегда было множество закладок, потому что, особенно красивые высказывания, предложения, описывающие природу, наш учитель всегда использовала, чтобы прописать их на уроке русского языка, закрепляя ту или иную тему. Кроме того наша Татьяна Николаевна прекрасно рисовала. И со временем я поняла, что все те плакаты, благодаря которым, было так легко запоминать правила, были созданы ею. Помню, как она проводила для нас уроки изобразительного искусства. В старшей школе такие уроки уже не ведутся, но раз в неделю Татьяна Николаевна обязательно находила время, и мы создавали свои «шедевры», рисуя, то осенний лес, то летний закат. А ещё Татьяна Николаевна нашла учителя пения, которая раз в неделю приходила в наш класс с гитарой и разучивала с нами песни, которые я помню и сейчас. И ведь всё это делалось не от того, что нашему классному руководителю некуда было девать свободное время, а от того, что она хотела, чтобы мы разносторонне развивались, имели возможность отдохнуть от насыщенной школьной программы, разгрузить свои головы.

Кроме того, с Татьяной Николаевной мы посещали театр. Как-то раз учитель даже пригласила к нам на классный час актёра, который играл в одном из спектаклей, который мы посещали. И он отвечал на наши вопросы, рассказывал о театральной, творческой жизни.

Татьяна Николаевна понимала чувства своих учеников, учила обходить конфликтные ситуации, уважала наш выбор, не критиковала, а подсказывала. Я, и думаю, что другие ученики нашего класса тоже, понимали, что Татьяна Николаевна с нами в одной команде, на одной волне.

На наш громкоголосый вой, что мы не хотим после уроков идти на субботник, Татьяна Николаевна говорила: «Дети! Я, конечно, понимаю, что на улице замечательная погода и вам гораздо больше хочется погулять, чем выходить с вениками и ведёрками на субботник! Мне бы вот хотелось засесть сегодня после уроков за проверкой ваших сочинений, слушать, как в открытое окно доносится весеннее пение птиц, но я иду вместе с вами делать чище улицы нашего города!»

Или, например, так: «Дети! Я, конечно, понимаю, что в субботу ранним зимним утром, когда за окном жуткий холод, хочется завернуться в тёплое одеяло, взять в руки горячий пирожок, который для вас заботливо испекла ваша мама или бабушка, и не идти ни в какую школу! Я понимаю вас, дети! Мне тоже так хочется! Но школа и новые знания нас ждут! Мы не можем их подвести!…»

И практически каждый ее разговор с классом был наполнен позитивом, улыбками. Разумеется, бывали ситуации, когда Татьяна Николаевна имела с нами серьёзный разговор, но она всегда оставалась дипломатом.

Профессию «учитель» нужно выбирать сердцем. Быть хорошим Учителем — задачка не для каждого. Но если это действительно призвание человека, тогда его светлый след, оставленный в душах и сердцах своих учеников, будет жить всегда. Спасибо, моей Татьяне Николаевне!

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

"Письмо учителю" - Гоферт Татьяна Алексеевна Уважаемая Гоферт Татьяна Алексеевна! От всей души хочу выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш труд,...

«Письмо учителю» — Лисовская Галина Иосифовна Учитель, который стал опорой и поддержкой «Настоящий учитель не только учит, но и помогает верить...