Здравствуйте, мой дорогой учитель.
Я пишу письмо с уважением и благодарностью. У каждого ученика появляется учитель, который оставляет след в истории, кто-то, становится больше чем просто учитель. Для нашего класса не просто учителем стали вы.
Вы всегда были рядом в трудные минуты когда нужна была поддержка. Когда наш класс не справлялся, вы всегда находили время для нас и давали нам мотивацию идти дальше. Когда было трудно учитель говорил: не когда не сдавайтесь, идите к своей цели и у нас все получалось, теперь когда я хочу сдаться я вспоминаю слова любимого учителя. Я хочу что вы знали: все что вы для нас зделали и вложили это не исчезло оно всегда со мной. Даже сейчас на пороге взрослой жизни я погружаюсь с мыслями в ваши уроки. Вы учитель с большой буквы и с любовью выполняете её. С уважением и благодарностью.
ученик Килинин Данил Сергеевич
Учебное заведение: интернат, КГУ»Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями города рудного»
Управление образования акимата Костанайской области.
