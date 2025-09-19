Меня зовут Лемзикова Любовь Сергеевна! Я ученица 4″А» класса «Молокановской средней школы ОСШ». Хочу поздравить с Днём Учителя своего классного руководителя Мусанову Жанну Муратовну.

Хочу сказать большое спасибо за то, что вы просто есть, спасибо за то, что вы учите мудрости, справедливости, уважению, спасибо большое вам за поддержку, и веру в меня!

Вы мой первый учитель начальных классов и я уже знаю вашу любовь ко всему нашему классу я буду вспоминать на протяжении многих лет.

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

Представлены детали проекта "Центр – Запад" автодороги через Костанайскую область 14 марта текущего года на IV заседании Национального курултая Глава Государства дал поручение о реализации...

В Казахстане предотвращена кибератака на автолюбителей Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в соцсети X о первых результатах работы Центра прогнозирования преступных...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...