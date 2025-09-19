Представлены детали проекта "Центр – Запад" автодороги через Костанайскую область
14 марта текущего года на IV заседании Национального курултая Глава Государства дал поручение о реализации...
Хочу сказать большое спасибо за то, что вы просто есть, спасибо за то, что вы учите мудрости, справедливости, уважению, спасибо большое вам за поддержку, и веру в меня!
Вы мой первый учитель начальных классов и я уже знаю вашу любовь ко всему нашему классу я буду вспоминать на протяжении многих лет.
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.