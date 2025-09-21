 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Мусанова Жанна Муратовна

— Сегодня, 10:29
Меня зовут Лемзикова Любовь Сергеевна! Я ученица 4″А» класса. К.Г.У.”Молокановской средней школы ОСШ„ Хочу поздравить с Днём Учителя своего Кл.Руководителя Мусанову Жанну Муратовну. Хочу сказать большое спасибо за то что вы просто есть, спасибо за то что вы учите мудрости, справедливости, уважению, спасибо большое вам за поддержку и веру в меня! Вы мой первый учитель начальных классов и я уже знаю вашу любовь ко всему нашему классу я буду вспоминать на протяжении многих лет. #письмоучителю.



