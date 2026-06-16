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Спасибо, доктор: пациентка поздравила врача Анатолия Гончарова с профессиональным праздником

— Сегодня, 13:49
Изображение для новости: Спасибо, доктор: пациентка поздравила врача Анатолия Гончарова с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника от всей души хочется поздравить врача с большой буквы, человека с золотыми руками и добрым сердцем — Анатолия Васильевича Гончарова.

Быть врачом — это не просто профессия, а высокое призвание, требующее глубоких знаний, огромной ответственности и искреннего сострадания к людям. Именно такими качествами Вы обладаете в полной мере. Недаром говорят, что врачами становятся, а врачами от Бога рождаются.

Уважаемый Анатолий Васильевич! Примите слова искренней благодарности за Ваше мастерство, мудрость, преданность своему делу и заботу о каждом пациенте.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии, душевного тепла, благополучия, мира и добра. Пусть рядом всегда будут любящие люди, а каждый день дарит радость, вдохновение и уверенность в том, что Ваше доброе дело делает этот мир лучше.

С Днём медицинского работника, Анатолий Васильевич! Низкий Вам поклон и огромная благодарность за Ваш бесценный труд!

С уважением и признательностью,
Ваша пациентка Айзада Бекенова.



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