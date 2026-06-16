Спасибо, доктор: жительница Костаная поблагодарила Светлану Ярыгину за счастье стать мамой





В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить искреннюю благодарность Светлане Владимировне Ярыгиной!

Светлана Владимировна, спасибо Вам за Ваш профессионализм, заботу и бесконечную доброту.

Благодаря Вам в моей жизни произошло самое большое чудо — я смогла выносить и родить свою долгожданную дочь. Моя беременность была непростой, но каждый день я ощущала Вашу поддержку и внимание. Вы всегда были рядом, помогали, успокаивали и искренне переживали за меня.

Вы стали для меня не просто врачом, а человеком, которому я безгранично доверяла. Ваше участие, добрые слова и уверенность помогали проходить через самые тревожные моменты. Я никогда не забуду, сколько сил, души и сердца Вы вложили в мою беременность.

Спасибо Вам за Ваши золотые руки, огромное сердце, терпение и любовь к своему делу. За то, что подарили мне возможность стать мамой и держать на руках самое дорогое сокровище — мою дочь.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и благодарных пациентов. Пусть добро, которое Вы дарите людям каждый день, возвращается к Вам многократно.

Спасибо Вам за всё. Вы навсегда останетесь особенным человеком в нашей семье. ❤️

С уважением,

Екатерина Салмухамедова.

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