Дорогая Елена Анатольевна!

Поздравляю Вас с Днём учителя!

Сегодня для меня особенный день, ведь я наконец-то решилась выразить всё то, что чувствую к Вам и к Вашему труду. Это письмо — моя благодарность, мои воспоминания и мои пожелания. Я долго думала, что могу Вам подарить. Цветы? Конечно, они красивые, и я обязательно их подарю. Открытку? Тоже обязательно. Но мне хотелось сделать ещё что-то — особенное, такое, что останется с Вами дольше, чем букет. И тогда я решила написать это большое письмо. Ведь слова, сказанные от души, могут согреть сердце не меньше, чем самые дорогие подарки.

Я хочу рассказать Вам обо всём, что я чувствую и думаю, когда прихожу в школу, когда слушаю Ваши уроки, когда просто вижу Вас в коридоре. Пусть это письмо будет моим признанием в благодарности и любви к Вам, моему учителю.

Кажется, совсем недавно я впервые переступила порог школы. Я была тогда ещё совсем маленькой — робкой, растерянной первоклассницей. Всё вокруг казалось огромным: длинные коридоры, высокий потолок, звонок, который был громче, чем я ожидала. Мне было страшно. Но я помню Вашу улыбку в тот день. Вы встретили нас, первоклашек, как будто мы были самыми важными людьми на свете. И с этого момента я поняла: рядом с Вами не страшно.

Вы стали для нас проводником в мир знаний. Помню, как Вы держали нас за руки на первой линейке и говорили: «Теперь вы — школьники». Эти слова я запомнила навсегда.

Когда я перешла в 5 класс, мне казалось, что всё изменилось: больше предметов, новые учебники, новые требования. Иногда я боялась, что не справлюсь, что станет слишком трудно. Но рядом были Вы.

Вы встречали нас с улыбкой, подбадривали и показывали, что всё возможно. Даже самые сложные задания становились понятнее, потому что Вы объясняли их спокойно и доступно.

Для меня настоящий учитель — это не только тот, кто даёт знания. Это человек, который помогает поверить в себя, воспитывает уважение к другим, учит дружить и быть честными.

Я вижу, что Вы умеете находить особенное в каждом ученике. Вы верите в нас даже тогда, когда мы сами сомневаемся. И именно эта вера помогает нам становиться лучше.

Каждый Ваш урок — это маленькое приключение. Даже если тема сложная, Вы всегда умеете объяснить её так, что становится интересно. Иногда Вы рассказываете истории, приводите примеры из жизни, сравниваете трудные правила с чем-то знакомым. И всё сразу становится ясным.

Сидя на Вашем уроке, мне кажется, что мы не просто учимся, а открываем целый новый мир. Вы учите нас не бояться задавать вопросы, не стесняться ошибок. Вы всегда повторяете: «Ошибка — это шаг к успеху». И я стараюсь это запомнить.

Особенно мне нравится, как Вы хвалите нас даже за маленькие победы. Это даёт силы стараться ещё больше. Иногда я прихожу домой и думаю: «Вот бы завтра снова был Ваш урок».

Ваши уроки всегда разные: то увлекательные путешествия по страницам учебников, то обсуждения важных жизненных тем. Вы умеете заинтересовать, заставить задуматься, показать, что учёба — это не только оценки, но и развитие, движение вперёд.

Я часто думаю, сколько нужно терпения, чтобы каждый день готовиться, проверять тетради, отвечать на десятки вопросов и при этом находить время для улыбки и доброго слова.

Для меня Вы — пример того, как можно любить свою профессию. Вы показываете, что учитель — это не просто работа, это призвание.

Вы научили меня не бояться ошибок. Раньше я сильно расстраивалась, если получала плохую оценку. Но Вы объяснили, что ошибка — это шаг к успеху, это возможность учиться и двигаться дальше. Теперь я воспринимаю трудности иначе — с уверенностью и надеждой.

Я никогда не забуду, как однажды я сильно переживала из-за контрольной работы. Мне казалось, что я всё забыла, что ничего не получится. Я сидела и чуть не плакала. Но Вы подошли ко мне и тихо сказали: «Ты сможешь. Я в тебя верю». Эти слова будто зажгли во мне свет. Я взяла ручку и начала писать. Да, я не получила самую высокую оценку, но это был мой маленький подвиг. И всё благодаря Вам.

Такие моменты остаются в сердце навсегда. Потому что учитель — это не только тот, кто даёт знания, но и тот, кто верит в своего ученика даже тогда, когда он сам в себя не верит.

Чем больше я учусь, тем лучше понимаю, что профессия учителя — одна из самых важных в мире. Ведь именно от Вас зависит наше будущее. Вы вкладываете в нас знания, терпение, справедливость и доброту.

А также я очень люблю, когда мы готовимся к праздникам. Помню, как мы вместе украшали класс к Новому году. Вы смеялись и говорили, что у нас получится настоящий «зимний сказочный уголок». Мы вешали снежинки, рисовали на окнах, ставили ёлку. А потом Вы принесли для нас маленькие сладкие сюрпризы. Это было так неожиданно и приятно!

А ещё — 8 Марта. Мы готовили Вам сюрприз: учили стихи, делали открытки своими руками. Когда мы стояли перед Вами и читали поздравления, я заметила блеск в Ваших глазах. Это было самым лучшим доказательством того, что наш подарок тронул Вас.

Я думаю, что такие воспоминания навсегда останутся в сердце каждого ребёнка. Ведь именно Вы научили нас радоваться вместе и быть дружными.

Вы сделали так, что школа для нас — это не только место, где мы учимся, но и место, где мы живём дружной семьёй. А в этой семье Вы — как мама. Вы заботитесь о нас, переживаете, иногда строго требуете, но всегда любите.

Мы знаем: если у нас беда, мы можем обратиться к Вам. И Вы обязательно поможете. Даже если у Вас сотни дел, Вы всё равно найдёте минутку, чтобы выслушать нас.

Я часто думаю: а что было бы, если бы в мире не было учителей? Наверное, не было бы ни врачей, ни инженеров, ни писателей, ни музыкантов. Ведь каждый человек когда-то сидел за школьной партой и слушал своего учителя. Вы даёте нам знания, которые потом помогают строить будущее.

Учитель — это человек, от которого зависит так много. Иногда мы, дети, не сразу понимаем это. Нам кажется, что уроки — это рутина. Но на самом деле каждый урок — это кирпичик в доме нашей жизни. И эти кирпичики кладёте Вы.

День учителя отмечают во многих странах. Это значит, что труд педагогов ценят и уважают везде. И сегодня я хочу, чтобы и Вы знали: Ваш труд бесценен.

Я хочу сказать Вам, что Вы для меня — особенный человек. Иногда я думаю: когда я вырасту, какой я буду? Может быть, я стану врачом, архитектором или писателем. Но кем бы я ни стала, я всегда буду помнить Вас.

Я даже иногда представляю: а вдруг я тоже стану учителем? Ведь это так здорово — открывать детям мир знаний. Если это произойдёт, я хочу быть похожей на Вас: такой же доброй, терпеливой, справедливой.

В этот день я хочу пожелать Вам всего самого светлого и доброго. Пусть у Вас всегда будет здоровье и силы. Пусть Ваш дом будет полон тепла и уюта. Пусть каждый новый день дарит Вам радость.

А главное — пусть Ваш труд всегда будет ценен и нужен. Мы, Ваши ученики, уже сегодня понимаем, как Вы важны для нас.

Спасибо Вам за Ваше терпение.

Спасибо за справедливость и доброту.

Спасибо за то, что Вы находите время для каждого ученика.

Спасибо за веру, которую Вы вселяете в нас.

Вы — человек, который делает школу уютной и светлой. С Вами нам легче учиться и расти.

Говорят, что учитель живёт в своих учениках. И это правда. Всё, что Вы нам даёте, останется с нами навсегда. Мы понесём Ваши уроки, советы и добрые слова в будущее и будем вспоминать Вас с теплом.

Спасибо Вам за то, что Вы — наш Учитель!

С любовью и уважением, Ваша ученица 5 класса Ержанбаева Гульназ

КГУ «Славянская основная средняя школа отдела образования Карабалыкского района» Управления образования акимата Костанайской области

В какой ситуации мобильный перевод безопаснее, чем пополнение через банкомат История произошла с жителем Казахстана, который решил рассчитаться с соседкой за долг и отправить «рахмет»...

ДТП и сотни нарушений допустили водители электросамокатов в Костанайской области В своем ежегодном послании глава государства остановился и уделил большое внимание вопросу безопасности на дорогах....

«Письмо учителю» - Корчинская Евгения Петровна Евгения Петровна, спасибо вам большое за ваше терпение, понимание и труд. Благодаря вам я стала...