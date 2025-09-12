Я хочу рассказать про свою первую учительницу Нечаеву Татьяну Ивановну. Я пошла в школу в 1981 году, училась в Затобольской средней школе № 1 имени Николая Островского. Так называлась наша школа. Наша Татьяна Ивановна молодая, энергичная, только закончила пединститут наверное не знаю, знаю мы были у неё первые, на линейке маме моей сказали, как вам не повезло такая молодая, опыта нет. Это была зажигалочка наша, она нас так вперёд тянула, наш класс. Мы всегда занимали 1 места везде и во всем, если это пение, она пела вместе с нами. Всегда помогала, всех отстающих тянула, потом мы ушли в четвёртый класс. Мы были вожатыми в её следующем классе всегда было приятно приходить, увидеть её лишний раз, хоть и прошло уж 44 года со дня нашей первой встречи с ней всё помню, давно не была в Затоболовке, и не встречала нашу Татьяну Ивановну, но надеюсь она это прочитает, это пишет Терелецкая Ольга ученица 1 «В » класса 1981 года Затобольской средней школы№1 им. Н. Островского прям ка на тетрадях писали.

