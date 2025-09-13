 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Нестерова Наталья Николаевна

— Сегодня, 19:05
Самый лучший математик, самый добрый классный руководитель — Нестерова Наталья Николаевна! Мой дядя был в числе первого выпуска этого учителя, а я в числе последних учеников, перед уходом на заслуженный отдых. В своем письме, хочу поблагодарить Наталью Николаевну за ее преданность делу, за то, каким мудрым наставником она была для меня и многих других ребят! Я окончила 115 школу г.Костаная в 2010 году, а Наталья Николаевна до сих пор, каждый год, звонит и поздравляет меня с днем рождения, мне кажется это все, что нужно знать об этом педагоге! Таких больше нет! Дорогая Наталья Николаевна, долгих лет жизни, поводов для улыбки каждый день и помните, что Вы лучшая в своем деле! С большим уважением и благодарностью, с поздравлениями ко Дню Учителя, Виктория Постригань (Авдонина).

#письмоучителюнаалау

