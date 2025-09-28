 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Новаш Ангелина Константиновна

— Сегодня, 12:12
Дорогая, Ангелина Константиновна!

От чистого сердца поздравляем Вас с Днём учителя!
Вы — наш первый наставник, тот, кто открыл для нас мир знаний, подарил заботу, внимание и любовь.
Ваше терпение, доброта и трепетное отношение к каждому ребёнку навсегда останутся в нашей памяти.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и благодарных учеников-“говорунов”.

Пусть каждый день приносит радость, а Ваш труд всегда будет окружён уважением и признательностью.

Мы всегда будем помнить и любить Вас!
Выпускники детской студии “Веселый Говорун” 2023 год.

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО  фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

