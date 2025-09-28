Дорогая, Ангелина Константиновна!
От чистого сердца поздравляем Вас с Днём учителя!
Вы — наш первый наставник, тот, кто открыл для нас мир знаний, подарил заботу, внимание и любовь.
Ваше терпение, доброта и трепетное отношение к каждому ребёнку навсегда останутся в нашей памяти.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и благодарных учеников-“говорунов”.
Пусть каждый день приносит радость, а Ваш труд всегда будет окружён уважением и признательностью.
Мы всегда будем помнить и любить Вас!
Выпускники детской студии “Веселый Говорун” 2023 год.
