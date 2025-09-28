Дорогая, Ангелина Константиновна!

От чистого сердца поздравляем Вас с Днём учителя!

Вы — наш первый наставник, тот, кто открыл для нас мир знаний, подарил заботу, внимание и любовь.

Ваше терпение, доброта и трепетное отношение к каждому ребёнку навсегда останутся в нашей памяти.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и благодарных учеников-“говорунов”.

Пусть каждый день приносит радость, а Ваш труд всегда будет окружён уважением и признательностью.

Мы всегда будем помнить и любить Вас!

Выпускники детской студии “Веселый Говорун” 2023 год.

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



«Письмо учителю» - Бокова Наталья Ивановна Дорогие наши учителя! От всей души поздравляем вас с Днём учителя! Спасибо за ваш труд,... Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого... Вводят новые сборы на железнодорожные билеты Приказом и.о. министра транспорта от 22 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила...