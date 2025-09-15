"Письмо учителю" - Жукова Лилия Александровна
Уважаемая Жукова Лилия Александровна! Я, Тихонова Виктория Михайловна, ученица 5-го класса КГУ «Общеобразовательная школа №6»...
Мы благодарим Вас за знания, которые Вы нам даете, за Ваш бесценный труд и терпение в преподавании казахского языка.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, благодарных и талантливых учеников, а также счастья и благополучия в личной жизни!»
Ученики 7 «В» класса Качарской школы 1
