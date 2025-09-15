 Ya Metrika Fast
USD 540.84 EUR 634.46 RUB 6.43

«Письмо учителю» — Нурпиисова Гульшат Шназбекова

— Сегодня, 15:05
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Нурпиисова Гульшат Шназбекова

Уважаемая Гульшат Шназбековна! Примите искренние поздравления с праздником с праздником Днём Учителя!

Мы благодарим Вас за знания, которые Вы нам даете, за Ваш бесценный труд и терпение в преподавании казахского языка.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, благодарных и талантливых учеников, а также счастья и благополучия в личной жизни!»

Ученики 7 «В» класса Качарской школы 1



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.