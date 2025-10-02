 Ya Metrika Fast
“Письмо учителю» — Омарова Гульнар Булатовна

— Сегодня, 09:50
Нашему классному руководителю Омаровой Гульнаре Булатовне!

Дорогая Гульнара Булатовна!
Спасибо Вам за Ваш труд, терпение и заботу! Благодаря Вам мы каждый день узнаем что — то новое и интересное. Очень ценим Ваше внимание, доброту и поддержку !

Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником!

С уважением и благодарностью Ваш 2 Б!

Гимназия им Горького, Турсунова Карина Нурлановна.

Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.





