Нашему классному руководителю Омаровой Гульнаре Булатовне!

Дорогая Гульнара Булатовна!

Спасибо Вам за Ваш труд, терпение и заботу! Благодаря Вам мы каждый день узнаем что — то новое и интересное. Очень ценим Ваше внимание, доброту и поддержку !

Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником!

С уважением и благодарностью Ваш 2 Б!

Гимназия им Горького, Турсунова Карина Нурлановна.

