За этого учителя можно говорить много добрых и приятных слов, потому что это действительно учитель от Бога!
Преподает она кружок НТМ у детей ОШ 16
К Елене Борисовне дети готовы бежать хоть в дождь, хоть в снег.
Занятия проходят всегда на одном дыхании!
По итогу у детей получается сделать своими руками изделия из картона, фанеры и других материалов (танки, машины, самолеты, роботы и многое другое)
В преддверии вашего профессионального праздника хочется пожелать вам Елена Борисовна крепкого здоровья, всегда хорошего настроения, вдохновения и послушных учеников! Спасибо вам огромное за любовь к своему делу и к нашим детям!
С большим уважением и любовью дети и родители кружка НТМ
Онегина Елена Борисовна кружок НТМ в ОШ 16
Прием материалов ДО 1 октября!
