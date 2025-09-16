За этого учителя можно говорить много добрых и приятных слов, потому что это действительно учитель от Бога!

Преподает она кружок НТМ у детей ОШ 16

К Елене Борисовне дети готовы бежать хоть в дождь, хоть в снег.

Занятия проходят всегда на одном дыхании!

По итогу у детей получается сделать своими руками изделия из картона, фанеры и других материалов (танки, машины, самолеты, роботы и многое другое)

В преддверии вашего профессионального праздника хочется пожелать вам Елена Борисовна крепкого здоровья, всегда хорошего настроения, вдохновения и послушных учеников! Спасибо вам огромное за любовь к своему делу и к нашим детям!

С большим уважением и любовью дети и родители кружка НТМ

Онегина Елена Борисовна кружок НТМ в ОШ 16

