Уважаемая Ормамбекова Асель Кайратовна!
От имени всего 7 «Б» класса хотим выразить вам искреннюю благодарность за ваше терпение, заботу и душевное отношение. Вы для нас не просто классный руководитель, а настоящий наставник , друг и нам ,невероятно повезло с вами!
Спасибо за то, что всегда поддерживаете, помогаете, верите в нас и создаёте в классе атмосферу уюта и понимания. Благодаря вам мы становимся дружнее, увереннее и взрослее. Всегда благодарны и солидарны с вами,ведь мы делаем одно дело! Желаем вам, творческих успехов, благодарных детей и родителей.
С уважением и благодарностью, ученики 7 «Б» класса школы 6
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Мусанова Жанна Муратовна
