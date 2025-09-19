Уважаемая Ормамбекова Асель Кайратовна!

От имени всего 7 «Б» класса хотим выразить вам искреннюю благодарность за ваше терпение, заботу и душевное отношение. Вы для нас не просто классный руководитель, а настоящий наставник , друг и нам ,невероятно повезло с вами!

Спасибо за то, что всегда поддерживаете, помогаете, верите в нас и создаёте в классе атмосферу уюта и понимания. Благодаря вам мы становимся дружнее, увереннее и взрослее. Всегда благодарны и солидарны с вами,ведь мы делаем одно дело! Желаем вам, творческих успехов, благодарных детей и родителей.

С уважением и благодарностью, ученики 7 «Б» класса школы 6

