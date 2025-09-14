Мы хотим выразить огромную благодарность нашей замечательной учительнице — Осиповой Светлане Павловне. Она не просто обучала наших детей в начальной школе, а вложила в них частичку своей души, сделав годы начального обучения по-настоящему яркими и незабываемыми.

Светлана Павловна регулярно создавала в классе атмосферу уюта и радости. На каждый праздник наш класс преображался: стены украшались яркими поделками и рисунками, всегда царило настроение праздника, а дети чувствовали себя частью чего-то важного и красивого. А в летней школе устраивала различные выезды — благодаря этому ребята становились ещё дружнее и получали незабываемые впечатления.

Очень ценно то, что Светлана Павловна всегда чутко относилась не только к детям, но и к родителям. Мы знали, что можем обратиться к ней с любым вопросом — она всегда выслушает, подскажет, найдёт решение. С ней мы чувствовали спокойствие и уверенность, ведь дети были в надёжных руках.

И теперь, когда ребята перешли в 5 класс, мы особенно видим её труд и заботу. Новый классный руководитель и все учителя-предметники единогласно отмечают: наш класс отличается редкой сплочённостью, дружбой и отличной подготовкой к средней школе. Дети уверенно справляются с учёбой, умеют поддерживать друг друга и работать командой. Эти качества были заложены именно Светланой Павловной.

Мы бесконечно благодарны ей за тепло, терпение, любовь и профессионализм. Благодаря Светлане Павловне у детей остались не только крепкие знания, но и самые тёплые воспоминания о первых школьных годах, а у нас — чувство огромной признательности и уважения.

Родители 5 «А» класса Общеобразовательной школа № 23 имени М. Козыбаева

