Дорогая Панкратова Лариса Николаевна!

Сегодня, стоя на пороге новой жизни, мы хотим обратиться к Вам с искренними словами благодарности и любви. С пятого класса Вы были рядом с нами — мудрая, требовательная и справедливая, внимательная и заботливая. Вы научили нас слышать и чувствовать красоту слова, находить в языке глубину и видеть в литературе мысль и суть.

С Вами мы прошли через множество ярких событий: «Фейерверк талантов», «Битву хоров», дружные выезды в лес… Всё это стало частью нашего взросления и школьной истории.

Мы благодарны за то, что на уроках русского языка Вы давали не только теорию и правила, но и расширяли наш кругозор, словно проводили увлекательные классные часы. А на литературе мы учились анализировать произведения и вживаться в образы героев — это обязательно поможет нам в будущем лучше понимать людей и находить верные решения.

Отдельное спасибо за наставничество и поддержку в Чемпионате Мира по русскому языку: именно благодаря Вашей вере в нас и Вашим советам мы заняли почётное 1 место! «Филологи в деле» навсегда останутся лучшей командой, и мы гордимся, что прошли этот путь вместе с Вами.

Вы вложили в нас не только знания, но и частицу сердца. И сегодня, когда нам предстоит шагнуть во взрослую жизнь, мы уносим с собой Ваши уроки честности, доброты, уважения. Самый главный

Ваш совет — в любой ситуации важно оставаться человеком!

Спасибо Вам за то, что заботились о нас, как о собственных детях, предостерегали нас от негатива. Поддержка, советы, мудрости жизни, которые Вы нам давали и даете, точно пригодятся нам за стенами школы. Каждый шаг, который мы сейчас делаем в будущее, напрямую связан с ценностями, что Вы нам привили, и за это мы Вам очень признательны.

От всего сердца благодарим Вас за терпение, огромный труд, преданность профессии и нам — своим ученикам.

Мы всегда будем с радостью вспоминать все счастливые моменты рядом с Вами.

С теплом — Ваш выпускной 11 «А» класс Гимназии им. А.М.Горького!

