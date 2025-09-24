Меня зовут Бушинская Амелия,я учусь во 2 «Г» классе школы номер 19
Я хочу сказать большое спасибо, Пастушенко Марине Владимировне. Когда я впервые пришла в школу, всё казалось таким огромным и немного страшным. Но Вы встретили меня с доброй улыбкой, и стало легко и спокойно. Благодаря Вам я полюбил школу.
Спасибо Вам за терпение, за внимание к каждому из нас, за то, что верите в нас и радуетесь нашим победам.
