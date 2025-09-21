#письмоучителюнаалау
Гимназия им. М. Горького
От учеников 4 «А» класса
Дорогая Дарья Михайловна, поздравляем Вас с днем учителя!
В этот особенный день мы хотим выразить свою искреннюю благодарность за все, что Вы сделали для учеников 4 «А» класса. Ваша преданность, терпение и мудрость навсегда останутся в нашем сердце.
Вы не просто учите нас предметам, Вы вдохновляете нас мечтать и достигать большего. Благодаря Вам мы научились верить в себя и свои силы. Каждый урок был для нас важным шагом на пути к знаниям и самосовершенствованию.
Спасибо за Вашу поддержку и веру в нас, даже когда мы сами в себя не верили. Мы никогда не забудем с каким творчеством и старанием Вы готовили для нас каждый урок. Вы сделали наше детство ярче и интереснее, и мы надеемся, что каждый Ваш день будет таким же светлым, какими Вы сделали наши.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Ваши пчелки 4 «А».
"Письмо учителю"- Бачановский Данил Сергеевич
«Письмо учителю» - Майжак Светлана Анатольевна
