Уважаемая Наша Александра Александровна!

Примите самые искренние слова благодарности за Ваш труд, терпение и доброту. Именно с Вами начался наш путь в мир знаний, и первые школьные годы стали яркими и радостными благодаря Вашему вниманию, заботе и поддержке.

Вы научили нас читать и писать, открыли двери в огромный и интересный мир. Но самое важное — Вы подарили нам веру в себя, научили дружбе, взаимопомощи и уважению. Ваши уроки всегда нас вдохновляют,а воспоминания о первых шагах в школе всегда будут теплыми и светлыми.

Спасибо Вам за любовь к детям, за то, что вкладываете душу в каждого ученика. Вы всегда для нас первый и самый дорогой учитель!

Благодаря Вам я научилась верить в себя, стремиться к лучшему и никогда не сдаваться перед трудностями.

Вы всегда поддерживаете, находите слова ободрения и умеете объяснить самое сложное простыми и понятными словами.

Спасибо Вам за Ваше терпение, доброту и заботу!

С глубоким уважением и благодарностью, Чаусова Анастасия ученица 3 «Е» класса школы-лицея N1

