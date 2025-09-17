Петрякова Светлана Петровна , как нам с Вами повезло – Вы у нас по-настоящему увлечена своим делом.

Ваши целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии-главное в Вашей профессии!Желаем вам, успехов в вашем благородном деле, умных, пытливых и смышленых учеников.

Пусть Ваш труд приносит как можно больше радости и удовлетворения и будет по достоинству оценен. Здоровья Вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма. С праздником!

Циклон окажет влияние на погоду - синоптики Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть...