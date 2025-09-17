Через границу не пропустят без предварительной страховки - ДГД по Костанайской области
О запуске онлайн-платформы для оформления договоров пограничного страхования в Азербайджанской Республике сообщает пресс-служба департамента государственных...
Ваши целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии-главное в Вашей профессии!Желаем вам, успехов в вашем благородном деле, умных, пытливых и смышленых учеников.
Пусть Ваш труд приносит как можно больше радости и удовлетворения и будет по достоинству оценен. Здоровья Вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма. С праздником!
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.