 Ya Metrika Fast
USD 539.54 EUR 637.09 RUB 6.52

«Письмо учителю» — Петрякова Светлана Петровна

— Сегодня, 10:37
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Петрякова Светлана Петровна

Петрякова Светлана Петровна , как нам с Вами повезло – Вы у нас по-настоящему увлечена своим делом.

Ваши целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии-главное в Вашей профессии!Желаем вам, успехов в вашем благородном деле, умных, пытливых и смышленых учеников.

Пусть Ваш труд приносит как можно больше радости и удовлетворения и будет по достоинству оценен. Здоровья Вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма. С праздником!





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.