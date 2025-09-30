Галина Ивановна!
Это письмо — дань уважения и благодарности Вам, моему первому учителю. Вы всегда были для меня образцом, и, по всей видимости, так и останетесь им на всю жизнь, ведь именно ваш пример вдохновил меня поступить на эту специальность и связать свою жизнь с тем, что теперь является моей будущей профессией.
Вы, всегда умели создать атмосферу тепла и уюта, где каждый ребенок чувствовал себя в безопасности. Ваши уроки всегда были интересными и познавательными, а ваше терпение казалось безграничным. Вы никогда не ругали нас за ошибки, а всегда объясняли, что это лишь часть учебного процесса.
Я до сих пор вспоминаю наши уроки в начальной школе. Помню, как Вы учили нас писать первую букву, и как мы всем классом радовались, когда Вы хвалили наши успехи. Я прекрасно помню наши походы с классом каждым летом, внеклассные мероприятия это было незабываемо.
Я учусь на учителя начальных классов и очень часто вспоминаю ваш пример. Я постоянно сравниваю свой подход к детям с тем, как делали это вы, — и не нахожу лучше. Вы были для нас не просто педагогом, а настоящим наставником, который всегда приходил на помощь.
Мне очень хочется быть похожей на Вас, таким же чутким и добрым учителем, который сможет не только дать знания, но и помочь своим ученикам поверить в себя.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов. Ещё раз огромное спасибо за всё!
С уважением, ваша бывшая ученица, Бусурманова Айдана.
