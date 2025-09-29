Именно с первого учителя начинаются самые радостные школьные воспоминания, ведь он прививает любовь к знаниям и вдохновляет на новые достижения.

Пличкина Светлана Федоровна – учитель, с которой начался наш путь в удивительный мир школьной жизни. И вот позади 10 лет активной учебы, а мы до сих пор с теплом вспоминаем каждый урок в первом классе. Как приятно окунуться в ту атмосферу, когда школьный день начинался с веселой утренней зарядки, и все наполнялись энергией на предстоящий урок.

А сколько было смешных моментов в стенах нашего класса! Например, когда писали диктант и Вы сказали: «Откройте дверь», а мы все дружно записали эту фразу в тетрадках. Такие ситуации до сих пор вызывают улыбку. Были сложные предметы, которые нам не нравились, никто не хотел сидеть на первых партах и готовиться к пересказам. И лишь спустя время понимаем, какой огромный труд

Вы вложили, объясняя процессы вокруг нас простыми и понятными словами.

Вы были и остаетесь нашей школьной мамой. Мы помним, как Вы брали нас за руку и шли рядом, если по дороге в столовую кто-то оставался один. Вы учили нас не только основам математики и грамоты, но и жизни. Ценность друзей, родителей, мира и радости мы узнали благодаря Вам. Вы привили нам дисциплину, дружбу, сплоченность, которые стараемся хранить до сих пор. Как же наш класс сиял на сцене во время «Фейерверка талантов» после длительных и усердных подготовок! С теплом с одноклассниками вспоминаем наши первые 4 года в школе и искренне благодарим за то, что сплотили нас и сделали коллектив дружнее.

Невозможно выразить всю благодарность Вам за труд, терпение и веру в каждого из нас в одном письме, но искренне хочется, чтобы Ваша прекрасная улыбка никогда не исчезала, а ученики всегда радовали своими успехами. Мы очень ценим Ваш вклад в наше будущее и с уверенностью можем сказать: развитие наших сильных качеств началось именно с Вашей помощью!

С уважением и признательностью, Ваш выпуск 2019 года Гимназии им. А.М.Горького. Авторы письма – Даша Крестьянко и Руслана Клышбаева!

