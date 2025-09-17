От имени родителей и учеников 3 «Б» класса хотим искренне поблагодарить учителя начальных классов Гимназии имени А.М. Горького Пличкину Светлану Фёдоровну!

Вы не просто учитель, который объясняет уроки и проверяет тетради. Вы настоящий наставник, друг и мудрый советчик. Благодаря Вам ребята с радостью идут в школу, учатся быть дружными, ответственными и уверенными в себе.

Мы видим, с какой теплотой и терпением Вы относитесь к каждому ученику, как умеете найти подход. Благодаря этому детям интересно учиться, а нам, родителям, спокойно и радостно за их школьную жизнь.

Спасибо за то, что вкладываете в ребят не только знания, но и важные человеческие ценности: доброту, уважение, честность. За то, что умеете поддержать и похвалить, а иногда и строго направить, когда это необходимо

Мы очень ценим Ваш труд, Ваше доброе сердце и ту душевную атмосферу, которую Вы создаёте в классе. Пусть Ваша работа всегда приносит радость, силы и вдохновение, а рядом будут благодарные ученики и родители.

С уважением, родители и ученики 3 «Б» класса.

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

